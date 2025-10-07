Maharishi Valmiki Jayanti celebrated in Bamu
Chhatrapati Sambhajinagar: Maharishi Valmiki Jayanti was celebrated at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University through a programme organised at the main building on Tuesday. Vice-Chancellor Dr Vijay Phulari offered a garland to the portrait.
Pro-VC Dr Walmik Sarwade, Registrar Dr Prashant Amrutkar, Director of Students' Development Board Dr Kailas Ambhure and Director of Board of Examination and Evaluation Dr BN Dol and others present.