Maharishi Valmiki Jayanti celebrated in Bamu

By Lokmat Times Desk | Updated: October 7, 2025 20:35 IST2025-10-07T20:35:09+5:302025-10-07T20:35:09+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar: Maharishi Valmiki Jayanti was celebrated at Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University through a programme organised at the main building on Tuesday. Vice-Chancellor Dr Vijay Phulari offered a garland to the portrait.

Pro-VC Dr Walmik Sarwade, Registrar Dr Prashant Amrutkar, Director of Students' Development Board Dr Kailas Ambhure and Director of Board of Examination and Evaluation Dr BN Dol and others present.

