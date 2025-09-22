Mega health check up camp benefitted 1125 patients
By Lokmat Times Desk | Updated: September 22, 2025 18:05 IST2025-09-22T18:05:03+5:302025-09-22T18:05:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar:
A mega health check up camp was organised by Universal Helping Foundation Aurangabad and Team Ashraf Pathan at Aurangabad Public School on Monday. A total of 1125 patients
including women, men, children, and elders were checked and provided free medicines at the camp.
A team of doctors comprising Dr Abed Naim Hashmi, Dr Imran Khan, Dr Farheen Khan, Dr Afreen Khan, Dr Zulqarnain Siddiqui, Dr Shaikh Rizwan, Dr Sohel Bagwan, Dr Aquib Khan, Dr Kashif Khan, Dr Shaikh Adnan, Dr Abuzar and Dr Aslam Baig checked the patients.
The distinguished guests Dr Abdul Gaffar Quadri, Dr Shoeb Hashmi, Hisham Osmani, Firdous Fatema, Adv S M Najeeb, Maulana Mohsin Naqvi, Basit Siddiqui, Haji Abdul Hameed Sahab, Hafiz Suleman Shaheen, Sameer Shah, Shareq Naqshbandi, Maulana Mustaqim Kashfi, Syed Kaleem, Azhar Tamboli and Mohsin Khan attended the event. Meanwhile,
Ashraf Pathan, Shaikh Mohsin and their teams made efforts for successful conduct of the camp.