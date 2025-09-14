Mehboob Inamdar awarded Ph D
By Lokmat Times Desk | Updated: September 14, 2025 20:10 IST2025-09-14T20:10:02+5:302025-09-14T20:10:02+5:30
Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has awarded Ph D to Inamdar Sayed Mehboob Sayed Nabi in English. He submitted his thesis titled 'Strategies of Absence: A Critical Study of Modern American Drama' under the guidance of prof Dr Mustajeeb Khan, research guide and head of the department of english, of Bamu. He is a senior journalist in Lokmat Times.