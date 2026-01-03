Mohd Khizar passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: January 3, 2026 23:00 IST2026-01-03T23:00:11+5:302026-01-03T23:00:11+5:30
Chhatraptai Sambhajinagar: Mohammed Khizar Hayat Shaikh, a resident of Qaziwara, Town Hall area, died on Saturday evening after a ...
Chhatraptai Sambhajinagar: Mohammed Khizar Hayat Shaikh, a resident of Qaziwara, Town Hall area, died on Saturday evening after a brief illness. He was 82 and is survived by his wife, five daughters, three sons, and grandchildren.
His Namaz-e-Janaza was offered at Dafalachi Masjid, and his burial took place at Chitekhana Qabrasthan at 10 PM today.Open in app