Narayanrao Phad passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 15, 2025 20:05 IST2025-11-15T20:05:03+5:302025-11-15T20:05:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Narayanrao Phad, a senior citizen and resident of Sai Sachhai City, Golwadi, died of old age on Saturday.
He was 83 and leaves behind wife, one son, one daughter and extended family. The last rites will be performed on him at his native place, Waghdra, Gangapur, Parbhani, at 11.30 am on November 16.