New Congress office-bearers appointed in district
By Lokmat Times Desk | Updated: September 8, 2025 22:35 IST2025-09-08T22:35:02+5:302025-09-08T22:35:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: The Maharashtra Pradesh Congress Minority Department has officially recognised the District Minority Congress Committee and the City ...
Chhatrapati Sambhajinagar:
The Maharashtra Pradesh Congress Minority Department has officially recognised the District Minority Congress Committee and the City Minority Congress Department. Recently, a programme was held at Gandhi Bhavan, Shahgunj, where the appointment letters were presented to office-bearers by MP Dr Kalyan Kale in a spirited ceremony.
The event was attended by chief guests District Congress President Kiran Patil-Dongaonkar and City Congress President Shaikh Yusuf, while other key guests included Maharashtra Pradesh Congress Committee general secretary Ravi Kale, secretary Ashok Dolas, Adv. Iqbal Singh Gill, OBC District President Atish Pitale, Maharashtra Pradesh Youth Congress Secretary Gaurav Jaiswal, Shoaib Abdullah, Akhef Rizvi, Mateen Ahmed Khan, Dr Arun Shirsat, Asmat Khan, and others.
Tehsil Presidents Santosh Mete (Phulambri) and Adv. Anil Patil (Khuldabad) were also present. The program was organised by District Minority Congress President Anis Patel and City President Moin Inamdar.
Appointed Office-Bearers
The names of newly appointed Tehsil Presidents are Shaikh Masuddin (Khuldabad Minority Congress); Mohammed Saleem Sagir Ahmed (Sillod); Muktar Shaikh (Paithan); Idris Patel (Phulambri); Shaikh Raju (Vaijapur) and Jameel Patel (Chhatrapati Sambhajinagar).
The names of newly appointed City Presidents are Shaikh Hafeez (Phulambri); Arif (Kannad) and Salim Tamboli (Vaijapur).
Other Office-Bearers include president (Chhatrapati Sambhajinagar East) – Shahazeb Khan Asif Khan; District Vice-Presidents – Mohammed Ilyas, Syed Faraz Abedi, Dr. Sikandar Shaikh, Dr. Saifuddin Hashmi, Mehwisbaji Khan Kadri, Parveenbaji Deshmukh, Abdul Razzak Shaikh, Jasbir Singh Sodhi, Indravir Singh Kadksingh and Nandkumar Jain.Open in app