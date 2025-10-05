Niranjan Dhawade passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 5, 2025 21:50 IST2025-10-05T21:50:18+5:302025-10-05T21:50:18+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Niranjan Namdevarao Dhawade (R/A N-5, Cidco) passed away on Monday evening after a prolonged illness. He is survived by his parents, brother, and sister-in-law. His last rites were performed on Tuesday at the Cidco N-6 crematorium.