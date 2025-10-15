Nivrutti Bhapkar passes away
Chhatrapati Sambhajinagar: Nivrutti Ramchandra Bhapkar (age 93) passed away on Wednesday morning due to age-related ailments. He is survived ...
Nivrutti Ramchandra Bhapkar (age 93) passed away on Wednesday morning due to age-related ailments. He is survived by four sons, daughters-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. He was the father of former Divisional Commissioner Dr. Purushottam Bhapkar.
