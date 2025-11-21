Parvatibai Perkar passes away
Parvatibai Bhagaji Perkar (83), a resident of Shrikrishna Galli in the Begumpura area, passed away due to age-related illness on November 20 at night. Her last rites were performed on November 21 afternoon at the Begumpura crematorium. She is survived by two sons, seven daughters, sons-in-law, grandchildren, and a large family. She was the mother of Anil Perkar, senior clerk at Dagdojirao Deshmukh College.