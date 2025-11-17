Pathan Nazim gets Ph D

Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Pathan Nazim Ahmed Aziz Ahmed in Commerce.

He submitted his thesis titled ‘Financial Analysis of Organised Retail Sector in the State of Maharashtra’ under the guidance of Dr Akhtar Anwar Kaleem, research guide, Department of Management Science, Millennium Institute of Management (MIM). Pathan Nazim is an Assistant Professor in MIM.