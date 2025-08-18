Ph D awarded to Nandkishor Sonar in Engg
By Lokmat Times Desk | Updated: August 18, 2025 20:30 IST2025-08-18T20:30:08+5:302025-08-18T20:30:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Nandkishor Balaji Sonar, a research scholar at MGM University, has been awarded Ph D in Engineering.
He submitted his thesis titled 'Evaluating the Feasibility of Considerate Valuation Model for Real Estate Properties in Aurangabad City' under the guidance of Dr Vijaya S Pradhan, research guide from MGM University. Nandkishor is a teaching faculty member at the university's Civil Engineering Department.