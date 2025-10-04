Ph D conferred on Anand Kadam
By Lokmat Times Desk | Updated: October 4, 2025 20:25 IST2025-10-04T20:25:02+5:302025-10-04T20:25:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: MGM University has conferred Ph D on Anand Kadam in Computer Science and Information Technology (CSIT). He has submitted his research on 'Design and Development of Crop Management System for Better Yield Predictions Using Soil Analysis' under the guidance of Dr Nagasen Bansod. Anand works at Dr GY Pathrikar College of CS and IT.