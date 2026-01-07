Ph D conferred on Hujeb Khan

Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Hujeb Khan Afsar Khan Pathan in Pharmaceutical and Fine Chemical.

He submitted his thesis titled ‘Ethnopharmacological Studies on Some Traditional Medicinal Plants for Neurodegenerative Diseases’ under the guidance of Dr Aquil-ur-Rahim Siddiqui, research guide and professor from Shri Bhagwna College of Pharmacy.

