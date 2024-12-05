Ph D conferred on Nikhil Rajvardhan
By Lokmat English Desk | Published: December 5, 2024 10:50 PM2024-12-05T22:50:03+5:302024-12-05T22:50:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University conferred Ph D on Nikhil Rajvardhan in Fine Arts. He submitted his ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University conferred Ph D on Nikhil Rajvardhan in Fine Arts.
He submitted his thesis titled ‘Chitrakaletil Deonagri Shabda Sahityacha Vishleshnatmak Abhyas’ under the guidance of Dr Sushil Solapur and Dr Shirish Ambekar (head, Fine Arts Department, Bamu).Open in app