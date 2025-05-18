Ph D conferred on Nitin Garud
By Lokmat English Desk | Updated: May 18, 2025 20:15 IST2025-05-18T20:15:03+5:302025-05-18T20:15:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Nitin Suryakant Garud in Dramatics. He ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Nitin Suryakant Garud in Dramatics.
He submitted his thesis titled ‘A Psychological Dilemma of Marathi Amateur Theatre Activist Since 1980, Reasons and Remedies in Relation with Theatre’ under the guidance of Dr Sanjay Patil, research guide and teaching faculty at KSK College, Beed.Open in app