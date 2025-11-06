Ph D conferred on Shivaji Gaikwad
By Lokmat Times Desk | Updated: November 6, 2025 22:05 IST2025-11-06T22:05:08+5:302025-11-06T22:05:08+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has awarded Ph D in History to Shivaji Kashinath Gaikwad.
He submitted his thesis titled ‘Samyukta Maharashtrachya Chalwalitil Lokladha Aani Vrutapatre: Ek Chikitsak Abhyas’ under the guidance of Dr Krishna Malkar, research guide and head of the History Department, Shri Asaramramji Bhandwalkar College (Deogaon Rangari, Kannad).Open in app