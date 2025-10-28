Ph D conferred on Tushar Kamble
By Lokmat Times Desk | Updated: October 28, 2025 20:00 IST2025-10-28T20:00:11+5:302025-10-28T20:00:11+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Tushar Kamble in Sociology.
He submitted his thesis titled 'Aurangabad Shahratil Police Karmacharyancha Samajik Va Arthik Stithicha Samajshashtriya Abhyas' under the guidance of Dr Yadav R Ghodke, research guide and teaching faculty from KSK College, Beed. Tushar works as teaching faculty in the Sociology Department of Pandit Jawaharlal Nehru College.