Pinks N Blues Preschool celebrates Independence Day
By Lokmat Times Desk | Updated: August 19, 2025 12:40 IST2025-08-19T12:40:03+5:302025-08-19T12:40:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Pinks N Blues Preschool, Satara Parisar, celebrated Independence Day with great fervour. Students and teachers alike dressed in tri-colour attire. The students showcased their creativity through flag decoration activities using various mediums like rangoli, leaf painting, and flower painting. They presented energetic dance performances on patriotic songs. Principal Soniya Kaur Daroga appreciated the students' performances.