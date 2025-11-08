Pranali gets Ph D
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred PhD on Pranali Bhagwan Wasate in Microbiology.
She submitted her thesis titled 'Antimicrobial and Phytochemical Screening of Selected Medicinal Plants of Marathwada' under the guidance of Dr N.G. Kashid, the research guide and professor at the Department of Botany at Baburaoji Adaskar Mahavidyalaya, Kaij, Beed.