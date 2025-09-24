Prashant Pawar passes away

Prashant Bhaskarrao Pawar (48), a resident of Swami Vivekanandnagar, N-12, passed away on Wednesday after a prolonged illness. His last rites were performed at the crematorium in N-11. He is survived by his parents, wife, and two children.

