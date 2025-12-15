Quazi Moizuddin passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 15, 2025 21:05 IST2025-12-15T21:05:09+5:302025-12-15T21:05:09+5:30
Chhatrapati Sambhajiangar: Quazi Moizuddin Tameezuddin (69, Asifiya Colony) died after a brief illness on Sunday early morning.
He leaves behind wife and two sons. His Namaz-e-Janaza was performed at Jama Masjid on Monday morning and burial took place at the adjacent graveyard. Quazi Moizuddin was a retired draughtsman of the irrigation department. He was basically hailing from Kannad but settled in the city recently.