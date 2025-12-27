Rajabai Shinde passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: December 27, 2025 23:20 IST2025-12-27T23:20:07+5:302025-12-27T23:20:07+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Rajabai Vitthalrao Shinde (68, Sai Vrindavan Colony on Paithan Road) passed away on Saturday evening due to illness. Her last rites will be performed at her native village, Hadoli (Nilanga, Latur), on December 28.
She is survived by her husband, two sons, two daughters, and grandchildren. She was the mother of Dr Laxmikant Shinde, a former Senate member of Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University.