Rajendra Darda performs aarti at new Chhatrapati Sambhajinagar Ganesh Mahasangh
By Lokmat Times Desk | Updated: August 28, 2025 23:20 IST2025-08-28T23:20:03+5:302025-08-28T23:20:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar Rajendra Darda, chief guide of the New Chhatrapati Sambhajinagar Shri Ganesh Mahasangh, led Lord Ganesha’s aarti on ...
Chhatrapati Sambhajinagar
Rajendra Darda, chief guide of the New Chhatrapati Sambhajinagar Shri Ganesh Mahasangh, led Lord Ganesha’s aarti on Thursday evening.
Dignitaries and prominent community members attended the ceremony. During the second day of Ganeshotsav, entrepreneur Shrikant Shelke, cardiologist Dr. Yogesh Belapurkar, Mahasangh President Ashok Damle, founder Babnarao Didore, Ganesh Pawar, Manoj Chopda, Shankar Mhatre, D.D. Gavhad Patil, Ashok Pagar, Balasaheb Muthal, welcome chairman Rafique Sheikh, Devarao Lute Patil, Ishwar Shinde, Hafeez Shaikh, and Shiva Lute participated actively in the aarti and celebration.
(WITH PHOTO)
During the aarti of the Lord Ganesh of the New Chhatrapati Sambhajinagar Shri Ganesh Mahasangh at Gajanan Maharaj Mandir Chowk, the Mahasangh’s chief guide and Lokmat’s Editor-in-Chief Rajendra Darda led the ceremony. Present alongside him were entrepreneur Shrikant Shelke, cardiologist Dr. Yogesh Belapurkar, Ashok Damle, Babnrao Didore, Ganesh Pawar, Manoj Chopda, Shankar Mhatre, D. D. Gavhad Patil, Ashok Pagar, and others.Open in app