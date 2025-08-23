Rajkunwar Thole passes away

By Lokmat Times Desk | Updated: August 23, 2025 20:45 IST2025-08-23T20:45:02+5:302025-08-23T20:45:02+5:30

Chhatrapati Sambhajinagar

Rajkunwar Ramanlalji Thole (74), former president of the Khandelwal Digambar Jain Mahila Mandal and a noted social worker, passed away on Friday midnight after a brief illness.

A resident of Sajjanpur, Kasabkhedekar Kunwarfali, Chhatrapati Sambhajinagar. She is survived by her husband, son Naresh, two married daughters, and a large extended family. Her last rites were performed on Saturday afternoon at Kailash Nagar crematorium.

