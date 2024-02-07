Rasikbhai Majithia passes away
By Lokmat English Desk | Published: February 7, 2024 09:30 PM2024-02-07T21:30:02+5:302024-02-07T21:30:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Rasikbhai Majithia (82, Shinde Arcade, Gadiya Vihar) died of old age on Wednesday. He leaves behind wife, ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Rasikbhai Majithia (82, Shinde Arcade, Gadiya Vihar) died of old age on Wednesday. He leaves behind wife, two sons, three daughters and an extended family. The last rites will be performed on him at Pratapnagar Crematorium, at 10 am on February 8.Open in app