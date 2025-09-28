Record-breaking rain in the district;
By Lokmat Times Desk | Updated: September 28, 2025 20:15 IST2025-09-28T20:15:03+5:302025-09-28T20:15:03+5:30
Lokmat News Network Chhatrapati Sambhajinagar: Record-breaking rainfall was recorded in the district this monsoon on Sunday morning. 28 September. ...
Lokmat News Network
Chhatrapati Sambhajinagar: Record-breaking rainfall was recorded in the district this monsoon on Sunday morning. 28 September. The district received 110 mm of rain in a single night. Rescue teams successfully evacuated 270 citizens trapped in floods.
The district’s annual average rainfall is 581 mm, but so far this year, 818 mm has fallen 140% of normal, with 237 mm of excess rain. Over 65 mm of rainfall was recorded in 68 revenue circles.
Excessive Rainfall in 68 of 84 Revenue Circles
Chhatrapati Sambhajinagar region: 87 mm; Osmanpura: 87 mm, Bhavsingpura: 99 mm, Kanchanwadi: 142 mm, Chikalthana: 66 mm , Chauka: 100 mm, Pandharpur: 82 mm, Pisadevi: 66 mm, Varudkazi: 66 mm.
Paithan: Adul 87 mm, Paithan city 69 mm, Pachod 69 mm
Gangapur City 148 mm, Manjari 151 mm, Bhendala 156 mm, Shendurwada 99 mm, Turkabad 165 mm, Waluj 126 mm, Harsul 196 mm, Dongav 193 mm, Siddhnath 150 mm, Asegaon 118 mm, Gajgaon 150 mm, Jamgaon 148 mm
Vaijapur: City 174 mm, Khandala 172 mm, Shiur 189 mm, Borsar 189 mm, Loni 172 mm, Garaj 151 mm, Lasurgaon 127 mm, Mahalgaon 173 mm, Nagmathan 173 mm, Ladgaon 173 mm, Naigaon 164 mm, Janefal 175 mm, Bhattara 171 mm
Kannad: City 135 mm, Chapaner 135 mm, Devgaon 166 mm, Chikalthan 117 mm, Pishor 126 mm, Nachanvel 125 mm, Chincholi 120 mm, Karanjkhed 139 mm, Nagard 85 mm
Khuldabad: Verul 180 mm, Sultanpur 110 mm, Bazar 105 mm
Sillod: City 159 mm, Nillod 122 mm, Bharadi 90 mm, Golegaon 71 mm, Ajanta 71 mm, Amthan 78 mm, Borgaon 78 mm, Ambai 78 mm, Palod 74 mm, Shivna 71 mm, Undangav 71 mm
Soygaon: City 68 mm, Banoti 103 mm, Jarandi 66 mm
Phulambri: City 126 mm, Aland 113 mm, Pirbawda 109 mm, Vadod Bazar 121 mm, Babra 131 mm
Rainfall in a Single Night by Taluka
Chhatrapati Sambhajinagar: 75 mm
Paithan: 57 mm
Gangapur: 150 mm
Vaijapur: 169 mm
Kannad: 127 mm
Khuldabad: 131 mm
Sillod: 87 mm
Soygaon: 71 mm
Phulambri: 120 mm
Total: 110 mmOpen in app