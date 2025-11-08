Rohidas Pawar passes away
Chhatrapati Sambhajianagar: Rohidas Yema Pawar, a resident of Girner Tanda, passed away recently.
He was 60 and leaves behind two sons, one daughter and an extended family.
The last rites were performed on him at Girner Tada crematorium. He was retired employee of Prerna Trust, which works for physically challenged persons.