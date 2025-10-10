Samarth Chaudhary selected for Mr. India Universe 2025
By Lokmat Times Desk | Updated: October 10, 2025 23:30 IST2025-10-10T23:30:03+5:302025-10-10T23:30:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar Samarth Chaudhary from Chhatrapati Sambhajinagar has been shortlisted among 10 young men across India for Mr. India ...
Chhatrapati Sambhajinagar
Samarth Chaudhary from Chhatrapati Sambhajinagar has been shortlisted among 10 young men across India for Mr. India Universe 2025, organized by the Glamanand Group. The competition began on October 6 in Jaipur, featuring multiple challenges, and the final round on October 13 will decide who will represent India at the global Mr. Universe pageant.Open in app