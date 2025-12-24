Sandeep Chopade awarded Ph D
December 24, 2025
Chhatrapati Sambhajinagar: Sandeep Chopade has recently been awarded a PhD in Library and Information Science by Mahatma Gandhi Mission University (MGMU).
He submitted his thesis titled 'Maharashtratil Ayurved Mahavidyalatil Granthalayatil Vachansahityasanghra Vikas Dhornacha Abhyas' under the guidance of Dr Rasika Wadalkar, research guide from the Library Department of MGMU.