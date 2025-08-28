Sayyed Sana shines in tehsil level Sci seminar
By Lokmat Times Desk | Updated: August 28, 2025 23:30 IST2025-08-28T23:30:02+5:302025-08-28T23:30:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Sayyed Sana Asif from Abdul Rahim National Urdu High School secured first position in the tehsil Science Seminar organised by Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation at its Kendriya Primary School, Bajijpura, recently.
She gave a presentation on 'Quantum Age Begins: Potentials and Challenges. Sana will represent the tehsil at the upcoming district-level Science seminar. Headmaster Mubashshir Siddiqui and the education society president, Sk Mansoor Mustafa, congratulated Sana on her success.