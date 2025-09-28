Shailja Ausekar Passes Away
By Lokmat Times Desk | Updated: September 28, 2025 22:15 IST2025-09-28T22:15:07+5:302025-09-28T22:15:07+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Shailja Nandkumar Ausekar, Mother of architect Sameer Nandkumar Ausekar, passed away on September 27, after a brief illness at the age of 75. She was a resident of Sahyadri Hills, Shivaji Nagar, Chhatrapati Sambhajinagar.
Her last rites were performed at Pratappanagar Crematorium. She is survived by her husband Nandkumar Ausekar, son Sameer, daughters Supriya Ralegaonkar and Janhavi Kasture, as well as grandchildren.