Sharyu Kawde qualifies M-SET
By Lokmat Times Desk | Updated: September 8, 2025 23:05 IST2025-09-08T23:05:03+5:302025-09-08T23:05:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Sharyu Sanjay Kawde has qualified Maharashtra State Eligibility Test (M-SET) in Commerce. Savitribai Phule Pune University, which conducted the M SET as an eligibility for the post of Assistant Professor, declared its result recently. She is currently studying in M Com final year.