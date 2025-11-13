Shrikant Tat awarded PhD in Education
By Lokmat Times Desk | Updated: November 13, 2025 20:20 IST2025-11-13T20:20:27+5:302025-11-13T20:20:27+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has awarded Ph D in Education to Shrikant Pandurang Tat. He submitted his thesis titled 'Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada Vidyapithat Purnavel Ph D Karnarya Vidyarthyanna Yenarya Samassyancha Abhyas' under the guidance of Dr Anant Chaudhary, research guide from Vantrao Naik Teachers College.