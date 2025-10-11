Sonali Kulkarni passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 11, 2025 19:15 IST2025-10-11T19:15:03+5:302025-10-11T19:15:03+5:30
Sonali Prasad Kulkarni (49), a resident of Surananagar, passed away on Friday night after a prolonged illness. She is survived by her husband, a married daughter, son-in-law, and a son. The last rites were performed on Saturday morning at the N-6 crematorium.