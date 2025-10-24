Sports minister Manikrao Kokate to visit city today
October 24, 2025
State Sports Minister Manikrao Kokate will arrive in the city on Saturday at 9.30 am. He will attend the Yuva va Krida Samvad program at Sant Eknath Rangmandir and later leave for Dhule by road at 4 pm. Meanwhile, environment minister Pankaja Munde will depart for Jalna by car from the Subhedari Guest House on Saturday morning.