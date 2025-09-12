State-level digital journalists’ convention tomorrow
By Lokmat Times Desk | Updated: September 12, 2025 20:45 IST2025-09-12T20:45:14+5:302025-09-12T20:45:14+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Preparations for the state-level digital media journalists’ convention are complete, District President Balaji Suryawanshi announced on Friday. The Marathi Patrakar Parishad will host the convention at Sant Eknath Rangmandir on Sunday, at 11 am.
Guardian Minister Sanjay Shirsat will inaugurate the convention, while OBC Welfare Minister Atul Save will attend as the chief guest. Parishad's chief trustee S.M. Deshmukh will preside. Key leaders including Kiran Naik, Milind Ashtikar, Sharad Pabale, Suresh Naikwade, Anil Waghmare, Shivraj Katkar, and Mansoor Sheikh will also take part. Advisors Dhananjay Lambe, Dr. Anil Phale, Dr. Abdul Kadir, Sanjay Varkad, Shivanath Rathi, Prakash Joshi, Manik Salwe, Sunilchandra Waghmare, Prakash Bhagnure, Kanif Annapurne, and Madhav Jamnik are working to ensure the convention's success.