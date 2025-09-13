Sujata Patil gets Ph D in Sociology
By Lokmat Times Desk | Updated: September 13, 2025 18:50 IST2025-09-13T18:50:08+5:302025-09-13T18:50:08+5:30
Chhatrapati Sambhajianagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Sujata Suresh Patil in Sociology. She ...
Chhatrapati Sambhajianagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Sujata Suresh Patil in Sociology.
She submitted her thesis titled ‘Vrudha Mahilanchya Aryogaychaya Samasya: Vishesh Sandarbha Aurangabad Shahar’ under the guidance of Dr Smita Awachar, research guide, Department of Sociology, Bamu.Open in app