Sushama Khanna passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: September 4, 2025 20:10 IST2025-09-04T20:10:02+5:302025-09-04T20:10:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Senior citizen Sushma Khanna (72, resident of 108 Green Heights) passed away here on Thursday. She is survived by son Rohit, daughters Joshna, Shoma and extended family. Last rites were performed on her at Pratapnagar crematorium.