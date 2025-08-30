Swearing-in ceremony of 14 Judges on tuesday
By Lokmat Times Desk | Updated: August 30, 2025 22:10 IST2025-08-30T22:10:02+5:302025-08-30T22:10:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: The Swearing-in ceremony of 14 newly appointed judges of the Mumbai High Court will be held on Tuesday, 2nd September, at 4:30 PM in Central Court Hall, Room No. 46, Mumbai High Court.
The judges taking oath include:
Siddheshwar Sundarrao Thombre, Mehroj Ashraf Khan Pathan, Ranjitsingh Raja Bhosale, Sandesh Dadasaheb Patil, Shriram Vinayak Shirsat, Hiten Shamarao Venegavkar, Rajneesh Ratnakar Vyas, Raj Damodar Wakode, Nandesh Shankarrao Deshpande, Amit Satyavan Jamsandekar, Ashish Sahadev Chavan, Vaishali Nimbajirao Patil-Jadhav, Abasaheb Dharmaji Shinde, and Farhan Parvez Dubash.
The list includes judges Thombre, Shinde, and Jadhav from the Aurangabad Bench.
