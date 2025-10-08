Syed Taqiuddin passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: October 8, 2025 23:15 IST2025-10-08T23:15:03+5:302025-10-08T23:15:03+5:30
Chhatrapati Sambhajiangar: Syed Taqiuddin, resident of Roshan Gate, died after a brief illness on Wednesday evening. His Namaz-e-Janaza was performed at Hazrat Nizamuddin Dargah, Shahganj, late at night while burial took place at Panchkuwan Qabarstan. He is survived by two sons and two daughters.