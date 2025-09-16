Tarnnum gets Ph D in Law
By Lokmat Times Desk | Updated: September 16, 2025 19:55 IST2025-09-16T19:55:03+5:302025-09-16T19:55:03+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D upon Tarnnum Yusuf Shaikh in Law. She submitted ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University has conferred Ph D upon Tarnnum Yusuf Shaikh in Law.
She submitted her thesis titled ‘A Critical Analysis of Fundamental Duties in Achieving the Ideals of the Preamble of the Indian Constitution’ under the guidance of Dr Anand Deshmukh, research guide, Bamu.Open in app