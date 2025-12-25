‘TEDx MGMU 2026’ to be organised at MGM
By Lokmat Times Desk | Updated: December 25, 2025 21:40 IST2025-12-25T21:40:11+5:302025-12-25T21:40:11+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Mahatma Gandhi Mission University’s Jawaharlal Nehru College of Engineering will host the ‘TEDx MGMU 2026’ event on Saturday at the Rukmini Auditorium.
The programme has been organised by the college students and is based on the theme "Ember: One Spark, Endless Possibilities." Notable personalities participating in the event include MGM university chancellor Ankushrao Kadam, padma shri Dr G. D. Yadav, professional golfer Amit Luthra, renowned chef Poonam Kaur Bindra, business leader Kalpen Shukla, entrepreneur-farmer Siddhesh Sakore, social worker Diksha Dinde, educationist Amol Sutar, systems thinker Naina Sahni, and space scientist Dr. Shirish Ravan, among others.