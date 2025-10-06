Traffic Diversion on Paithan Road

Chhatrapati Sambhajinagar: The four-laning work on National Highway 752E, from Chhatrapati Sambhajinagar to Paithan, is underway under the National Highways Authority of India. Due to this, traffic in the area has been diverted to alternative routes. Police Superintendent Dr. Vinaykumar Rathod stated that this diversion will remain in effect until October 18.

Alternate Routes for Vehicles:

Vehicles traveling from Kachner to Chhatrapati Sambhajinagar via Nizalgaon-Bidkin DMIC-Nizalgaon Phata-Bidkin will take the route: Kachner – Nizalgaon – Bidkin DMIC – near Endurance Company – Shekta Phata – Bidkin – onwards to Chhatrapati Sambhajinagar. Vehicles traveling from Chhatrapati Sambhajinagar to Kachner will follow the reverse of this route. Vehicles traveling from Waluj to Kachner via Shendurwada-Shekta-Bidkin-Nizalgaon Phata-Bidkin DMIC will take the route: Waluj – Shendurwada – Shekta – Shekta Phata – Bidkin – Nizalgaon Phata – Bidkin DMIC – via Nizalgaon to Kachner, or via Endurance Company – Bidkin DMIC – Nizalgaon to Kachner. Vehicles traveling from Kachner to Waluj will follow the reverse of this route.