Two friends assaulted by group
By Lokmat Times Desk | Updated: August 9, 2025 23:25 IST2025-08-09T23:25:02+5:302025-08-09T23:25:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
A dispute over returning a ring led to two young men being assaulted and injured by four others. The incident took place recently at Pote Chowk, Mhada Colony.
The injured are Hrithik Patil (24, Toranagadhnagar, Madha), and Rishikesh Shejul. A case has been registered at MIDC Cidco police station against Dheerveer Kedare (25), Raj Mokle, Atharv Rathod (Satara area), and Yashpal Chavan all residents of Sanjaynagar.