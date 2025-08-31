Two women snatch Rs 95,000 gold from elderly woman in city
By Lokmat Times Desk | Updated: August 31, 2025 23:15 IST2025-08-31T23:15:02+5:302025-08-31T23:15:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar An unidentified pair of women stole valuables worth Rs 95,000 on Friday. Pushpa Bapurao Saraf (71), a ...
Chhatrapati Sambhajinagar
An unidentified pair of women stole valuables worth Rs 95,000 on Friday.
Pushpa Bapurao Saraf (71), a homemaker from Sant Namdev Nagar, Beed, reported that two unknown women snatched her gold jewelry while she was traveling in a rickshaw near Halta Fata to Ayyappa Kaman in Chhatrapati Sambhajinagar. The stolen items included a two-tola necklace valued at Rs 76,000 and a five-gram ring worth Rs 19,000, bringing the total loss to Rs 95,000. A case has been registered at Satara police station.Open in app