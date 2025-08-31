Two women snatch Rs 95,000 gold from elderly woman in city

Two women snatch Rs 95,000 gold from elderly woman in city

Chhatrapati Sambhajinagar

An unidentified pair of women stole valuables worth Rs 95,000 on Friday.

Pushpa Bapurao Saraf (71), a homemaker from Sant Namdev Nagar, Beed, reported that two unknown women snatched her gold jewelry while she was traveling in a rickshaw near Halta Fata to Ayyappa Kaman in Chhatrapati Sambhajinagar. The stolen items included a two-tola necklace valued at Rs 76,000 and a five-gram ring worth Rs 19,000, bringing the total loss to Rs 95,000. A case has been registered at Satara police station.

