V M Deshpande passes away
By Lokmat Times Desk | Updated: November 3, 2025 19:25 IST2025-11-03T19:25:03+5:302025-11-03T19:25:03+5:30
Vijaykumar Manikrao Deshpande (76, Ulkanagari), a retired teacher of Saint Francis De-Sales High School and a guide for competitive examinations, passed away on Saturday after a brief illness. The last rites were performed at the Pratapnagar crematorium. He is survived by his wife, son, daughter-in-law, and grandchildren.