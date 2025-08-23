Ward Formation (Prabhag Rachana)
By Lokmat Times Desk | Updated: August 23, 2025 23:05 IST2025-08-23T23:05:08+5:302025-08-23T23:05:08+5:30
Ward 13: Maksud Colony, Karim Colony, Mujeeb Colony, Bhim Sandeshnagar, Ravindranagar, Kaiser Colony, Nagsen Colony, Wahed Colony, Ganjeshahida Masjid area, Jinsi area, Bari Colony, Takalkar Housing Society, Indiranagar (North), Baijipura, Altamash Colony, Jaswantpura, Ram Mandir Kiradpura.
Ward 14: Nawabpura, Gawalipura, Rengtipura, Bukkalguda, Telangwada, Ranchhoddas Mill Colony, Sanjaynagar, Nizampura, Godhadipura, Ganjeshahida Graveyard.
Ward 15: Naralibagh, City Chowk, Kumbharwada, Machhli Khadak, Diwan Dewdi, Keli Bazaar, Kharakundwa, Anguri Bagh, Rajabazaar, Kunarfali, Jadhavmandi area, Lakkadmandi, Moti Karanja area, Kirana Chawdi, Sarafa, Shahaganj Vegetable Market, Nawabpura, Dhavni Mohalla, New Mondha, Kabir Mandir.
Ward 16: Ajabnagar, Devgiri Colony, Sabjimandi, Chhota Takiya, Bada Takiya, BSNL Office, Khokadpura, Radhamohan Colony, Old Mondha, Bhavaninagar, Motiwalanagar, Surananagar, Basaiyyenagar, Maheshnagar, Vidyaniketan Colony, Laxman Chawdi, Kailasnagar.
Ward 17: Khadkeshwar, Bhoiwada, Mill Corner, Saraswati Bhuvan Colony, Jai Hind Colony, Nageshwarwadi, Sundarnagar, Nehru Palace, Samarthnagar, Pushpanagari, Shriramnagar Colony, Chintamani MHADA, Bhagnagar Colony, Kotla Colony, Shivaji Colony, Police Housing Colony, Samtanagar, Shantiniketan Colony, Abhayputra Colony, Devgiri Colony, Sillekhana (North side).
Ward 18: Padampura, Ramlal Colony, Suyog Colony, Jagjivan Ram Housing Society, Shilpnagar, Gandhinagar, Konkanwadi, Krantinagar, Snehnagar, Bandhkam Bhavan Old High Court area, PWD Quarters, Vedantnagar, Bansilalnagar, Ramnagar, Vivekanandnagar, Navyug Colony, Adarshnagar, Rajnagar (part), Shahunagar, Pagariya Colony, Magarbi Colony, Jahagirdar Colony, Jalan Nagar.
Ward 19: Ramnagar, Kranti Chowk, Pannalalnagar, Sant Eknath Rang Mandir area, Shreyanagar, Jhambad Estate, Rohininagar, Rathi Complex area, Ramanand Colony, Dashmeshnagar, Jyotinagar, Devangari, Prashantnagar, Pratapanagar, Bhimashankar Colony, Disha Nagari, Shivkrupa Colony, Rajgurunagar, Shamsnagar, Shahanurwadi Slum, Mayurban Colony, Keshavnagar, Shakuntalnagar, Shambhunagar, Divisional Sports Complex (part), Indiranagar (part), Gurukul School Society, Palm Leaves Society.
Ward 20: Kushalnagar, Sindhi Colony (part), Ranjitnagar, Balajinagar, Shivshankar Colony, Tilaknagar, Jai Vishvabharati Colony, Ravindranagar, New Balajinagar, Bauddhnagar, Uttamnagar, Nathnagar, Panchsheel Nagar, Dnyaneshwarnagar, Tirupati Executive Park (part), Mayurban Colony, Keshavnagri, Rajnagar, Shakuntalnagar, MHADA Colony, Shambhunagar, Deshpandepuram, Moreshwar Society.