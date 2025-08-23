Ward Formation (Prabhag Rachana)
By Lokmat Times Desk | Updated: August 23, 2025 23:05 IST2025-08-23T23:05:03+5:302025-08-23T23:05:03+5:30
Ward 2: Bharatnagar, Wankhedenagar, Honajinagar, Patel Planet, IIHM Hostel area, Muzaffarnagar, Yadavnagar, Navjeevan Colony, Navnathnagar part, MSEB Power House, ...
Ward 2: Bharatnagar, Wankhedenagar, Honajinagar, Patel Planet, IIHM Hostel area, Muzaffarnagar, Yadavnagar, Navjeevan Colony, Navnathnagar part, MSEB Power House, Mayurnagar, Deepnagar, Sudarshan Nagar (some part), Gajanan Nagar (part), Rozabagh, D-Mart.
Ward 3: Pahadsingpura, Begumpura, Vidyut Colony, Hanuman Tekdi, Safalya Nagar, Pethenagar, Bhavsingpura (part), Bhimnagar (part), Kanifnath Colony, Jaysingpura, Qutubpura, Parakram Colony.
Ward 4: Laxmi Colony, Padegaon, Mitmita, Police Colony, Vikas Puri, MSEB Power House, Ramgopal Nagar, Kasliwal Tarangan, Shivpuri, Bhimnagar, Bhavsingpura, Nandanvan Colony, Shantipura, Sangeeta Colony, Amit Nagar, Pethe Nagar, Saket Nagar, Milind College area.
Ward 5: Aref Colony, Bismillah Colony, Dilras Colony, Pragati Colony, Asifiya Colony, Green Valley, Chous Colony, Burhani Colony, GMCH Slum, Jay Bhim Nagar, Gulabwadi, Anandnagar, Budhiline, Kabadi Pura, Nehru Bhavan, Kali Masjid, Barudgar Nala, Jubilee Park, Qazivada, Azam Colony, ITI Post Office, Town Hall, Siddharth Udyan, Central Bus Stand, Rashid Mamu Colony, Garam Pani, Police Headquarters Quarters, Moghalpura, Kohinoor Colony.
Ward 6: Lotakaranza, Harshnagar, Vishwas Nagar, Shahabazar, Champa Masjid, Mulamchi Bazar, Sarafa (part), Rohila Galli, Devdi Bazar, Genda Bhavan, Mohan Talkies, Murgi Nala, Fazal Pura, Nawabjani Galli, Mohanlal Nagar, Collector Office, Divisional Commissioner Office, Government Residential Area, Shahabazar, Kachiwada, Chous Colony, ST Colony, Arish Colony, Triveni Nagar, Aurangabad Times Colony, New ST Colony, Sadaf Colony, Khwaja Colony, Nehru Nagar.
Ward 7: N-12 CIDCO, Siddharth Nagar, N-11, Sudarshan Nagar, Pawan Nagar, Raigad Colony MHADA, Police Quarters, Rashidpura, Shatabdinagar.
Ward 8: Mayur Park, Auditor Society, Siddheshwar Nagar, Raje Sambhajinagar, Mhaskewadi, Prathamesh Society, Gurudatt Nagar, Sujata Society, Nathnagar, Surewadi, Vasantnagar, ST Colony, Gokulnagar, Siddheshwar Nagar, Bhaktinagar, Agriculture Produce Market Committee, East Misarwadi, MIDC Chikalthana, Sunny Center, Rathi Sansar, Aarti Nagar, Ambedkar Nagar, Phulenagar, Gautam Nagar, Jadhavwadi, Ramkrishna Society.
Ward 9: Aartinagar, Misarwadi, Ashoknagar, Naregaon (part), National Colony, Masnatpur, Bridgewadi, Uttarnagari, Shahnagar, Heenanagar, AMC Waste Collection Processing Centre Chikalthana.
Ward 10: Gulmohar Colony, Satyamnagar, Ayodhyanagar, MIDC Chikalthana, MHADA Colony, Bajrang Colony, Vijayashri Colony, Telecom Society, Anand Building, Bajrang Chowk, Town Centre, N-1 Cidco, Garware Stadium.Open in app