Yogesh Bahadure gets Ph D
By Lokmat English Desk | Updated: May 10, 2025 19:10 IST2025-05-10T19:10:09+5:302025-05-10T19:10:09+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Yogesh Punjaram Bahadure in History. He ...
Chhatrapati Sambhajinagar: Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University (Bamu) has conferred Ph D on Yogesh Punjaram Bahadure in History. He submitted his thesis titled ‘Marathe and Rajput Sambhandh: Ek Chikitsak Abhyas (AD-1660-1765) under the guidance of Dr Syed Rizwana Tabassum, research guide and teaching faculty at Sir Sayyed College.Open in app