Youth dies by suicide in Padegaon
By Lokmat Times Desk | Updated: November 20, 2025 22:40 IST2025-11-20T22:40:02+5:302025-11-20T22:40:02+5:30
Chhatrapati Sambhajinagar
Pawan Jadhav (21, Saptrashrungi nagar, was found hanging from a tree in a deserted area on Thursday morning.
Pawan, a driver, did not return home on Wednesday night, prompting his family and friends to search for him. They discovered him in the nearby isolated spot early the next day. He is survived by his mother and brother. Chavani police are investigating the cause of the suicide.